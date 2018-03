Al Bano e Romina nonni? È giallo sulla risposta social a nome di Loredana Lecciso

Al Bano e Romina Power stanno per diventare nonni? L’interrogativo aleggia da quando il settimanale ‘Di Più’ ha mostrato lo scatto della loro terzogenita Cristel Carrisi sorridente con quello che sembra un bel pancione.

Sulla vicenda i diretti interessati non si sono espressi e il dubbio sarebbe rimasto tale se non fosse che è iniziato a circolare lo screenshot di un commento che attesta la gravidanza della donna.

“Sì è vero, è incinta di un maschietto. Nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti. Fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla” si legge nel commento che pare provenire dall'account Facebook di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano: il nome è il suo e anche la foto corrisponde all’account Facebook di Loredana Lecciso che però - ed è qua che viene il dubbio sull'effettiva corrispondenza tra autore del post e identità della donna - sul social compare come "Loredana Lecciso Bis", "non come "Loredana Lecciso".

(Lo screenshot attribuito a Loredana Lecciso)

(La pagina ufficiale di 'Loredana Lecciso Bis')

Evidentemente informata dell'accaduto, Romina Power su Instagram ha postato lo screenshot incriminato corredandolo con la frase “Un post interessante”, poi cancellato.

Davvero Loredana Lecciso potrebbe aver confermato in questo modo la notizia della gravidanza di Cristel? Il dubbio resta, anche per la "brutalità" di una frase che riesce difficile possa essere stata scritta in maniera così netta rispetto a una situazione che, evidentemente, qualora fosse vera, si è voluta tenere riservata.

Romina Power , dal canto suo, poco fa ha postato una foto che la ritrae appena nata con la sua mamma e il papà. “Quando i miei mi hanno presentato per la prima volta. Avessi potuto immaginare il seguito, mi sarei data per malata. Ma allora forse pensavo ancora che il mondo fosse bello e giusto” ha scritto la Power. Una frase che risuona carica di amarezza.