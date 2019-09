Al Bano, il retroscena su Romina: “E' stata una separazione non voluta né desiderata”

Al Bano e Romina: binomio eterno nella memoria degli italiani affezionati alla coppia che continua a foraggiare i fan speranzosi in un ritorno di fiamma, seppur separata da decenni, Di loro si continua a parlare ancora, soprattutto alla luce della ritrovata complicità artistica che non può prescindere dal ricordo dei 29 anni passati insieme come marito e moglie e genitori di quattro figli.

La dimostrazione di quanto sia inscindibile il legame tra il cantante pugliese e l’artista americana è arrivato ancora adesso attraverso un’intervista rilasciata da Al Bano al settimanale Voi, occasione per ribadire la sofferenza affrontata per la separazione da Romina che lui non avrebbe mai voluto.

Al Bano sulla separazione da Romina: “Speravo che avesse un ripensamento”

In merito al periodo precedente alla separazione da Romina Power avvenuta nel 1999, Al Bano Carrisi ha raccontato del momento in cui ha compreso che la decisione presa dalla moglie era irrevocabile, nonostante lui sperasse in un ripensamento.

“È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro, al cospetto di Giovanni Paolo II, in cui paradossalmente cantavamo per un incontro con le famiglie, ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo!”, ha confidato Al Bano: “Credo nei miracoli, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno, che non è arrivato, e nel 1999 è giunta una separazione non voluta né desiderata”.

Al di là delle incomprensioni e dei rancori del passato i due continuano ad essere una delle coppie più affiatate dal punto di vista professionale, confermando la solidità di un legame indissolubile.