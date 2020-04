Al Bano: "Sono tornato con Loredana Lecciso. Romina? Manteniamo le distanze"

Dopo gli indizi disseminati sui social, adesso arriva l'ufficialità. "Sono tornato con Loredana Lecciso", dice Al Bano, 76 anni, in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più. Il cantante e la showgirl si erano lasciati nel gennaio del 2018, dopo 18 anni insieme e due figli. Mesi in cui si è vociferato con insistenza di un ritorno di fiamma con Romina Power, ex moglie di Al Bano, ma così non è stato.

"Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”, ha spiegato Al Bano a proposito della riconciliazione con Lecciso. Lei, dal canto suo, da settimane ormai pubblicava foto di coppia insieme al compagno, immortalate nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma a Cellino da qualche settimana è arrivata anche Romina, ex moglie di Al Bano e madre di quattro dei suoi sei figli. Come è noto, i due sono stati legati per trent'anni da un lungo connubio privato e professionale. La situazione dunque è quella di una civile convivenza? "Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco – ha chiarito -, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze".