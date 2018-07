Genova, Al Bano fa una sorpresa ai bambini dell'ospedale Gaslini: tutte le immagini

Sorpresa per bambini e genitori dell'ospedale Gaslini quando, venerdì mattina, è arrivato in visita Al Bano Carrisi. Il cantante, a Genova per il Costa Zena Festival di domani, sabato 7 luglio, ha approfittato della sua presenza in città per portare un abbraccio ai piccoli pazienti e al personale della struttura, percorrendo i corridoi in lungo e in largo senza sottrarsi mai ad una fotografia, un abbraccio, un autografo.

Invitato dal Direttore Generale del Gaslini Paolo Petralia, l'artista pugliese ha portato una grande allegria alle famiglie in attesa agli ambulatori dell'ospedale di Giorno, presentadosi a sorpresa davanti alla sala prelievi e nella sala gioco al secondo piano. La visita ai pazienti e ai genitori è proseguita per circa due ore in Pronto Soccorso, Chirurgia, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Patologia Neonatale e Nefrologia.

