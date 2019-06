Alanis Morissette incinta per la terza volta: “Non ci credevo, ho avuto più di un aborto”

Alanis Morisette è incinta per la terza volta. Una gravidanza tanto desiderata quanto inattesa per la cantante 45enne, già mamma di due bimbi, Ever Imre, nata nel dicembre 2010, e Onyx Solace, arrivata a giugno 2016, avuti dal marito rapper Mario ‘Souleye” Treadway. Nell’intervista pubblicata dal magazine Self che dedica la copertina all’artista con il pancione in vista, Alanis Morisette ha parlato del suo grande desiderio di allargare la famiglia, ma anche della depressione post partum e delle difficoltà affrontate prima di questa dolce attesa, preceduta da diversi aborti.

Alanis Morisette incinta per la terza volta: “Ho sofferto di alcuni aborti spontanei”

“Volevo avere tre figli con tutta me stessa. Ho sofferto di alcuni aborti spontanei, quindi pensavo non fosse più possibile”, ha raccontato la cantante al magazine Self – “Tra i miei due parti ci sono stati dei tentativi falliti, poi gli aborti spontanei che hanno provocato in me dolore e paura. Ho inseguito e pregato per una nuova gravidanza, imparando tantissime cose sul mio corpo. Mi sono formata, volevo sempre risposte precise dai ginecologi, mi chiedevano se avessi un background medico”.

Alanis Morrisette e la depressione post-partum

Dopo la nascita dei suoi due figli Alanis Morisette ha sofferto di depressione post-partum: “Avevo già sofferto di depressione prima di avere figli, guarii ritornando sul palco”, ha ammesso, soluzione che si è rivelata inutile dopo la nascita dei figli: “La prima volta ho aspettato oltre un anno prima di chiedere aiuto. La seconda quattro mesi. Se ricapiterà, non farò passare quattro minuti”.