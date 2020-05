Ezio Bosso, il messaggio di Alba Parietti: "Mi hai voluto proteggere dal dolore"

La morte di Ezio Bosso è un colpo durissimo per Alba Parietti, da anni molto legata a lui. La conduttrice in questi giorni gli ha dedicato più di un pensiero sui social, condividendo diverse sue foto e anche una in cui sono insieme, sorridenti, di qualche anno fa. "Questo non lo posso accettare - si è sfogata - Troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l'ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza. E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso".

Parole piene di affetto e di commozione, ma anche poesie per il suo Ezio che non c'è più, come quella di Emily Dickinson: "Fa' che per te io sia l'estate anche quando saran fuggiti i giorni estivi". Tra loro un legame profondo, anche se Alba Parietti non ha mai svelato ulteriori dettagli. Un anno fa, infatti, si rincorsero molte voci su una loro presunta relazione. Molti pensarono proprio a Bosso quando la conduttrice, in un'intervista, parlò di uno "straordinario musicista" che le fece perdere la testa. "Se c'è davvero stata una storia tra me e lui? - fece sapere qualche tempo dopo - Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare. Di un uomo così ci si può innamorare follemente, questo è un mio singolo giudizio, io mi innamoro spesso di ciò che mi emoziona".