Alba Parietti ricorda Ezio Bosso: “Uno dei regali più grossi che la vita mi abbia fatto”

Ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai Uno ‘Io e Te’, Alba Parietti ha ricordato Ezio Bosso, indimenticabile artista scomparso il 15 maggio scorso. “Non ho mai realizzato fino in fondo perché è un periodo difficile. Per me Ezio è stata una persona molto importante”, ha confidato l’attrice ancora segnata dalla perdita del musicista a cui era legata da un rapporto molto profondo. Diaco ha ricordato insieme a lei la prima volta in cui la sua ospite ammise il suo rapporto con il musicista, pur senza mai nominarlo: lo fece in un’intervista che rilasciò proprio a lui per il settimanale Oggi circa un anno fa, e sulla sincerità di quel legame sono tornati insieme nel corso del dialogo.

“È la cosa di cui ho avuto sempre pudore, una persona speciale. Chi ha conosciuto Ezio sa che i rapporti con lui erano molto complessi, averlo conosciuto è stata una delle cose più importanti della mia vita”, ha ammesso Alba: “Il rapporto tra me e lui era molto profondo, di profonda amicizia, non era facile, era angelo e diavolo come lo siamo tutti noi ed era geniale, un artista geniale. Solo questo voglio raccontare di lui. È stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano”.