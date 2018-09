Alba Parietti rivela: "Ho rischiato di morire in un incidente, incastrata sotto le lamiere"

Alba Parietti ha raccontato su Instagram dell'incidente stradale che l'ha vista coinvolta nel 2004 a Modena. Uno dei soccorritori del 118 l'ha contattata sui social, felicitandosi di vederla ristabilita completamente ed esprimendo il desiderio di incontrarla, e lei ha colto l'occasione per ringraziarlo e svelare ai fan cosa accadde la notte del 4 novembre 2004.

Ecco il racconto di quella terribile notte:

Era la notte del 4 novembre 2004 autostrada Milano Bologna. Finii sotto due tir che si erano scontrati. I soccorritori, come il signore che scrive, ci misero molte ore a estrarre i nostri corpi (il mio in particolare) incastrati sotto le lamiere, c’era gasolio sparso ovunque, io con perdita di coscienza per un politrauma cranico. Tagliarono le lamiere con enormi tenaglie non usarono fiamma ossidrica perché rischiavamo di saltare tutti per aria, restarono vicino a noi, nonostante il pericolo molte persone affettuose ci prestarono soccorso. Anche la mamma di Christian Vieri che era in un auto incolonnata ferma, si mise accucciata sotto il tir e appena ripreso conoscenza mi parlarono per ore, perché non perdessi conoscenza. Ricordo le luci accecanti delle auto ferme in autostrada, l’odore di lamiere e sangue e le voci di persone che mi parlavano e mi rassicuravano. Ricordo che da lì ho capito che ero nata per la seconda volta e ogni giorno sarebbe stato una festa un regalo un dono immenso della vita. Grazie di questo messaggio, mi fa ricordare che devo essere grata alla vita e chi ho incontrato in essa. Tir esclusi.