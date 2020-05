Alba Parietti si spoglia: "Pronta a prendere insulti, fieramente 60enne"

Prova costume nel bagno di casa per Alba Parietti. In vista dell'arrivo dell'estate, ieri la showgirl ha pubblicato una foto in cui si mostra in bikini di fronte allo specchio. Un modo per raccontare l'orgoglio della sua bellezza senza età e per 'esibirsi', come scrive senza ipocrisia nella didascalia. "E l’anno prossimo saranno fieramente 60 - si legge - Li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia: sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti".

Nello scatto, Parietti indossa un due pezzi di colore arancione con anelli dorati a tenere insieme la stoffa. Un look molto sexy, soprattutto perché il reggiseno lascia intravedere la zona inferiore del seno. "Prova costume - scrive lei - Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho "un’età certa" e non una "certa età"". Infine, un augurio ai follower: "Bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me".

Alba, insomma, è pronta alle critiche. E' ben consapevole che il suo scatto è audace. Ma sono tanti i complimenti in calce al post. A partire da quelli delle colleghe come Paola Perego, che risponde alla foto pubblicato l'emoticon di tanti applausi. Segno che, a parte i soliti haters, la solidarietà tra donne esiste nel mondo dello spettacolo.