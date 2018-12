Al Bano svela la verità sul ‘non ritiro’ dalle scene: “La Madonna mi ha aiutato”

Il suo amore per la musica, per il palcoscenico, quell’alchimia con Romina Power sembrano essere troppo forti per poter chiudere i battenti e dedicarsi a fare la vita del nonno. Al Bano Carrisi, qualche mese fa, aveva dichiarato che il concerto del 31 dicembre 2018 in Polonia sarebbe stato l’ultimo.

Poi tanti ripensamenti e, di recente, in un’intervista a Di Più, il cantante di Cellino San Marco ha confermato che la sua carriera non si arresterà qui. Ma il motivo principale che lo ha spinto a continuare, nonostante l’edema alle corde vocali, è sovrannaturale, va al di là dell’amore dei fan, della complicità con Romina e del successo planetario che Al Bano Carrisi continua ad ottenere. C’entra, infatti, la Madonna.

Al Bano Carrisi rinato grazie alla Madonna

“Il 25 ottobre di quest’anno mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno – ha svelato Al Bano a Di Più - mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza. Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. E sono rinato”, ha detto il cantante.

Il rapporto dell’artista con la Madonna è speciale sin da quando era un bambino e, ogni giorno, si fermava davanti ad una Madonnina vicino all’edicola del suo paese: “Mi fermavo di fronte a lei e le chiedevo la grazia di farmi diventare un cantante. Le dissi anche: ‘Se riuscirò a realizzare il mio sogno costruirò una chiesetta in tuo onore’.. Quella chiesetta l’ho poi costruita nelle mie tenute”.

Insomma, sembra che Al Bano continuerà a calcare i palchi italiani, americani, australiani, russi, etc. ancora per molto. E, ad attanderlo, c’è anche una fiction con Lino Banfi.