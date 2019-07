In vacanza Albano si prepara a fare il nonno bis

Chioma al vento, Albano è in vacanza in Puglia su un grande yacht con le sue figlie: Cristèl e Romina. Dopo la nascita del primo nipotino Kai, nonno Albano si prepara a fare il nonno bis.

Come si vede dalle foto pubblicate sul settimanale Chi infatti Cristèl, la sua terzogenita, è incinta e ha davvero un gran pancione. La ragazza è sposata con Davor Luksic, un imprenditore non da poco. Si stima infatti che il suo patrimonio si aggiri intorno ai 160 milioni di euro. Nel frattempo Albano si rilassa in compagnia del tanto amato nipotino ed è in attesa dell’arrivo della seconda nipotina, che sarà una femminuccia.

“I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”, ha detto Cristèl, il cui parto è previsto per ferragosto. Insieme a loro c’è anche Romina Junior.