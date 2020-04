Alberto Angela: "Picchiato per ore, ho rischiato di essere ucciso"

Raramente Alberto Angela, 58 anni, parla della sua vita privata e di ciò che accade dietro le telecamere. Oggi però, intervistato dal settimanale 'Di Più', si lascia andare ad una dolorosa confessione a proposito di un episodio avvenuto in passato nel backstage di una delle sue trasmissioni televisive. Riguarda una puntata di 'Ulisse - Il Piacere della Scoperta' girata in Niger nel 2002, quando è stato rapito da una banda di criminali insieme alla sua troupe.

Angela - che in queste settimane di lockdown tiene compagnia agli italiani con le repliche di 'Meraviglie' su Rai Uno - racconta senza mezzi termini quanto la sua professione di divulgatore scientifico può rivelarsi pericolosa. "Ho rischiato di essere ucciso - confessa - sono stato sequestrato e picchiano da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie (Monica Angela, ndr, sposata nel 1993, da cui ha avuto i figli Edoardo, Alessandro e Riccardo). Poi per fortuna mi hanno liberato. Ero con i sei operatori della mia troupe tra il Niger e l’Algeria nel deserto, per girare una puntata".

Alberto Angela picchiato: "Ma non ho smesso di svolgere il mio lavoro con passione"

Il ricordo di quanto avvenuto è ancora nitido nella mente del conduttore. "Dal nulla è uscito un veicolo velocissimo, dal quale sono scesi tre individui con turbante e occhiali da sole, ma anche kalashnikov e pistole alla mano. Ci hanno legato, picchiato per ore, interrogandoci e divertendosi a terrorizzarci: ci hanno anche chiesto se fossimo delle spie". "Sono state 15 ore terribili siamo stati tutti percossi, minacciati e poi derubati di tutto - conclude - Oggi sono qui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro".