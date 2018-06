Missione compiuta per Alberto Mezzetti, cena a due con la d'Urso e bacio finale

Lui comunque non si arrende: "Continuerò a corteggiarla. Mi hanno insegnato che 'il corteggiamento più è lungo e più e divertente'". Carmelita è avvisata.

Una cena a due , tante chiacchiere, risate e alla fine anche un bacio , ma sulle guance. E' il tarzan di Viterbo a raccontare i dettagli della serata a DiPiù: "Ho prenotato io il ristorante e ci siamo incontrati lì . Sono arrivato con la mia macchina, lei invece con la sua guidata dal suo autista". Sul bacio, invece, ci va cauto: "Un bacio vero ancora no. Mentre la baciavo sulla guancia i nostri nasi si sono sfiorati . Ma niente di più. Ho pagato il conto e ci siamo divisi. Però credo sia nato un rapporto di complicità , una curiosa e rispettosa amicizia".

Alberto Mezzetti ce l'ha fatta. Dopo un serrato corteggiamento, andato avanti per mesi a favore di telecamere, il vincitore del Grande Fratello ha avuto il suo appuntamento con Barbara d'Urso .

"Mi ha dato la forza di non aver più paura della morte", spiega il Tarzan di Viterbo, che ha perso il padre all'età di 11 anni. "Da quando se ne è andato, ogni volta che vedo mia madre ho tre secondi di tristezza perché penso che un giorno non ci sarà più, Ma questo, allo stesso tempo, mi dà la spinta per godermi la giornata insieme a lei"