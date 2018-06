Alberto e Barbara d'Urso, il 'corteggiamento' continua dopo il GF: "Sono folgorato"

Dreaming Barbara d'Urso. Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello, è rimasto letteralmente abbagliato dalla conduttrice del reality show di Canale 5 e continua a decantarne le lodi anche una volta uscito dalla Casa. "Barbara mi ha folgorato. È una donna eterna, affascinante, ammaliante, per cui potrei fare follie", racconta al settimanale Di Più.

I due avevano in programma una cena subito dopo la fine del programma (tutti ricorderanno che Alberto aveva vinto una serata con Barbarella per scommessa), ma non è chiaro se poi si è realizzata o meno. Lui ancora sogna: "Mi piacerebbe se la signora d’Urso volesse conoscermi per davvero. Magari durante la stagione estiva. Al mare. Sulla spiaggia. Lei e io…"

La differenza d'età non è certo un ostacolo, per un uomo determinato come lui: "Non mi interessa se ha 27 anni più di me (lei ne ha 61, lui 34, ndr), l’amore va oltre i confini della data di nascita e tante coppie al giorno d’oggi sono formate da uomini e donne con età molto diverse". "Io sono anche consapevole", continua, "che la vita cambia di giorno in giorno e che oggi non posso fare a meno di sperare che Barbara D’Urso mi dia una possibilità. Mi merito un po’ di fortuna perché, in passato, sono stato molto sfortunato".

Già, il passato. Un capitolo importante nella sua vita. Quando era ancora nella Casa, infatti, Alberti detto Tarzan aveva raccontato di vivere da 4 anni una storia piuttosto turbolenta con una ragazza del Nord Italia. "Ci siamo conosciuti a Formentera nel 2010 ed è stato un colpo di fulmine: amore a prima vista - spiega oggi - Sono stato con lei anche prima di entrare nella Casa e poi è sempre nei miei pensieri. Sono consapevole che potrebbe essere quella giusta…" (Barbara a parte?)