Alberto Mezzetti torna a parlare di Barbara d’Urso: “C’è stato molto più di una cena”

Tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti c’è stato qualcosa di più del mero scambio di battute utili alla cornice del Grande Fratello 2018, sì o no? A distanza di tempo dalla fine di un’amicizia segnata dal debole mai nascosto del vincitore di quella edizione del reality nei confronti della sua conduttrice, Instagram fa ancora da sfondo alla questione con un post che accenna a un presunto rapporto andato oltre la semplice conoscenza.

“La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più... ma poi le cose belle finiscono purtroppo .. e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo” ha scritto il ‘Tarzan di Viterbo’ a corredo della foto che lo vede con Barbara d’Urso durante la finale che lo dichiarò vincitore del GF 15.

Alberto Mezzetti, il post per Barbara d’Urso: “Non ho intenzione di speculare”

Poco dopo il post che allude alla ‘amicizia speciale' con Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti ha ulteriormente specificato la vicenda con i motivi che lo hanno indotto a pubblicare il messaggio a lei rivolto con tanto di tag social.

“Deve essere chiaro che non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, direttamente, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”, ha aggiunto l’ex gieffino che negli scorsi mesa le aveva rivolto vari appelli ma senza ottenere risposta. Sarà questa la volta buona? Occhio ai social per saperlo…