GF, Alberto Mezzetti sommerso dai debiti: “Mi restano da pagare 500mila euro”

Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15, non è ancora riuscito a risollevare la difficile situazione finanziaria che era stata anche il motivo della sua partecipazione al reality nel 2018. Già allora il ‘Tarzan di Viterbo’ aveva raccontato di trovarsi in grosse difficoltà economiche che il montepremi di 100mila euro avrebbe appianato, ma fino a un certo punto. A più di un anno da quel momento, infatti, l’ex gieffino ha raccontato che la situazione è migliorata, anche se resta ancora un ingente debito da saldare.

Alberto Mezzetti in difficoltà: “I problemi finanziari sono sempre nella mia testa”

In un’intervista al settimanale Di Più Alberto Mezzetti ha confessato che il debito iniziale ammontava a circa 2 milioni di euro, poi ridotto agli attuali 500mila. “I problemi finanziari sono sempre nella mia testa. Al momento, mi restano da pagare 500 mila euro, quasi un miliardo di lire. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione”, ha raccontato l’ex concorrente del GF che ha parlato di una “situazione devastante” causata dalla madre.

“Mia mamma aveva accumulato un debito immenso tra spese personali, fatture non pagate ai fornitori, creditori che non avevano onorato gli impegni e anche una frode subita da un commercialista. Una cifra astronomica: un milione di euro”, ha spiegato ancora Alberto che con impegno ha preso in mano la situazione per tentare di risolvere i problemi finanziari che il denaro vinto al Grande Fratello ha senz’altro contribuito ad alleviare.

Alberto Mezzetti fidanzato dopo la simpatia per Barbara D’Urso

Durante la partecipazione al Grande Fratello Alberto Mezzetti aveva ammesso una certa attrazione nei confronti della conduttrice Barbara d’Urso, a cui tempo fa ha lanciato un appello per tentare di recuperare il loro rapporto bruscamente interrotto. Un riavvicinamento, però, non ci sarebbe mai stato e oggi Alberto è felicemente fidanzato con Elisa: “Ci siamo conosciuti diversi mesi fa via Internet. Con Elisa al mio fianco mi sento più forte e sicuro di me”, ha affermato il ragazzo che spera in un futuro in tv da trovare in Brasile qualora l’Italia non gliene darà possibilità.