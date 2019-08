Alberto Urso sfoggia il suo nuovo look e manda in delirio le fan

Occhi verdi magnetici ed un nuovo look per Alberto Urso, il bel tenore di Amici. La folta chioma tenuta sempre in ordine è stata sostituita da ribelli riccioli che hanno mandato in delirio le tante fan. "Sei uno splendore" "Ogni giorno sempre più bello. Tu mi fai sentire viva." hanno commentato sul suo profilo Instagram apprezzando il nuovo taglio di capelli.

I prossimi impegni di Alberto Urso

Il vincitore dell'ultima edizione del talent show di Canale 5 firmato Maria De Filippi si sta preparando, anche con questo cambio di immagine, ai prossimi importanti appuntamenti come i nuovi video musicali e la quasi certa partecipazione al Festival di Sanremo. Non si esclude la possibilità che il 21enne potrebbe far ascoltare la sua imponente voce da tenore anche all'estero. Nel suo futuro si intravede la ghiotta opportunità di salire sul palco dell'Eurovision Song Contest.

Felicemente single

Nel frattempo il giovanissimo riccioluto ha partecipato al Festival Show, la kermesse canora condotta da Paolo Baruzzo e Anna Safroncik, la bellissima attrice di Centovetrine, con la quale è apparso in un selfie che in un primo momento ha fatto pensare ad una possibile love story, subito smentita. Per il momento nessuna fidanzata in vista per Alberto, per la gioia delle sue tantissime fan. Come lui stesso ha dichiarato: “Una fidanzata? Pur volendo non saprei dove e quando incontrarla. Per ora sono fidanzato solo con la musica”.