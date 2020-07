Infortunio per Alberto Urso, con il braccio fasciato sui social: “Un piccolo incidente”

Piccolo incidente per Alberto Urso, apparso sui social accanto a Rudy Zerbi con una vistosa fasciatura al braccio.

“A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto”, ha scritto a corredo della foto pubblicata su Instagram lo speaker radiofonico, alludendo all’osso laterale dell'avambraccio collocato tra il polso e il gomito che sarebbe stato compromesso dall’infortunio occorso al cantante. Diversi i fan che sono affrettati a chiedere spiegazioni sulle dinamiche dell’accaduto e sulle condizioni di salute del vincitore della 18esima edizione di ‘Amici’ che ha tenuto a tranquillizzare i follower anche in prima persona, attraverso il proprio account social.

Alberto Urso con il braccio fasciato sui social

Dalle espressioni distese dei protagonisti dello scatto si evince che le conseguenze dell’incidente non siano state gravi per Alberto Urso, apparso sereno anche nell’immagine che lo vede in compagnia dell’ex rugbista Martin Castrogiovanni e del campione di arti marziali Alessio Sakara. “Provate a indovinare chi mi ha rotto il radio? Comunque sto benissimo e domani festeggerò insieme a tutti voi il mio compleanno”, ha rassicurato il cantante che si è limitato a definire l’accaduto “un piccolo incidente” a chi gli ha chiesto ulteriori dettagli. Per lui gli auguri di un apronta guarigione da parte dei suoi numerosi fan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery