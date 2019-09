Alberto Urso e il bacio sul collo a Maria De Filippi: la foto-bomba

Un affetto talmente profondo impossibile da nascondere. Il legame tra Maria De Filippi e Alberto Urso, nato durante la scorsa edizione di 'Amici', è davvero speciale e le ultime foto pubblicate dal tenore lo confermano. La conduttrice si lascia abbracciare dal suo pupillo, che poi le stampa un bacio sul collo mentre la stringe ancora più forte a sè.

Un cuore è il commento del cantante e dentro quel cuore c'è tutta la sua gratitudine per Maria, che non solo lo ha lanciato sulla scena musicale ma lo ha voluto ancora una volta accanto a lei in 'Amici Celebrities', nei panni del coach. E anche qui non mancano i momenti in cui i due si abbracciano, fra una performance e l'altra, dimostrando il grande feeling che li unisce.

Maria De Filippi vuole bene a tutti i suoi ragazzi, poi con alcuni si crea una magia particolare, come è stato con Emma e Alessandra Amoroso che ancora oggi come possono corrono da lei. Alberto sarà un altro che non la abbandonerà mai.