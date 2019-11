Alda D'Eusanio festeggia il compleanno del marito scomparso: "Per noi non sei mai morto"

"Io e i tuoi assistenti continuiamo a festeggiare il giorno in cui sei nato, perchè per noi non sei mai morto. Ti amo Amore mio". E' con questo messaggio, corredato di una foto scattata di fronte alla torta, che Alda D'Eusanio celebra anche quest'anno il compleanno di Gianni Stasera, il sociologo scomparso vent'anni fa e con cui era sposata dagli inizi degli Anni Ottanta.

Alda D'Eusanio festeggia il compleanno del marito scomparso

Nel post, pubblicato su Instagram, vediamo Alda e gli ex assistenti del professore sono commossi ma sorridenti. "Siate immensamente felici", scrive la giornalista e conduttrice, che mai ha smesso di spegnere le candeline da quando, nel maggio del 1999, il marito se n'è andato a seguito della malattia all'età di 56 anni. Al centro dell'inquadratura c'è la torta Mont Blanc, la preferita dall'uomo. "Lui c'è in ogni secondo della sua vita e della mia vita, è qui con me anche in questo momento -ha dichiarato tempo fa Alda - Non c'è secondo della mia vita che io non condivido con lui. Per questo sono così libera, perché io vedo sempre l'amore della mia vita. Quante risate ci siamo fatti insieme".

Alda ha sposato Statera nel 1983 e lo ha sempre definito "il grande amore della mia vita". "Avevo deciso - ha raccontato ancora - che per il compleanno mi doveva regalare un girono della sua vita, perché riusciva a comprare le cose più brutte. Lui usciva la mattina e tornava la sera perché sempre impegnato in università. Così avevo deciso che doveva stare un giorno intero con me. Se io lavoravo lui tutto il giorno, lui sarebbe stato nel camerino; se invece ero libera, saremmo andati insieme a fare la spesa".