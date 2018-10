Domenica Live, Aldo Montano ricorda il terremoto a Bali: "Io e Olga salvi perché a cena fuori"

Sono ancora molto turbati Aldo Montano e sua moglie Olga Planchina per il terremoto che la scorsa estate hanno vissuto sulla propria pelle in Indonesia. La coppia era in vacanza alle isole Gili, proprio nella regione dove si è verificato il terribile sisma di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre 140 morti e centinaia di feriti.

Il campione olimpico ne ha parlato a Domenica Live: "Eravamo a pochi chilometri dall'epicentro. La fortuna è stata che avevo tanta fame e alle sette e mezza eravamo già a cena al ristorante, quindi all'aperto, in un prato". L'hotel in cui alloggiavano, infatti, è parzialmente crollato.

"Ci siamo fatti forza con altri ragazzi italiani che erano lì, per capire come metterci in salvo. Abbiamo trascorso la notte su una collinetta, ci sentivamo più al sicuro, anche se poi non era così. C'era allarme tsunami, su un'isola del genere rifugi non ce ne sono". Una paura terribile: "E' una violenza devastante - ha spiegato Montano - i primi secondi non riesce nemmeno a capire cosa sta succedendo".

Per fortuna con loro non c'era la figlia Olympia, di 1 anno, in Russia con la mamma di Olga. E a proposito della figlia, Olga ha definito Aldo Montano un "mammo perfetto" e anche un ottimo allenatore, visto che le sta già insegnando a tirare di scherma.