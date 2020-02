Aldo Vitali: "Felice che mia figlia abbia sposato Stefano Accorsi. Lo conobbi in autostrada"

Su Real Time torna l’appuntamento con le interviste intime di “RIVELO”. Giovedì 13 febbraio alle 21:10 la conduttrice Lorella Boccia ospita il cantante il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, padre di Bianca, la giovane attrice legata a Stefano Accorsi.

Vitali, direttore del magazine televisivo più venduto in Italia, svela aspetti poco conosciuti della sua vita: “Da giovane ho calcato immeritatamente le scene...”, racconta Aldo Vitali, “volevo fare l’aiuto regista di Luca Ronconi... Andai a fare un colloquio e lui mi chiese a tradimento di recitare qualcosa. Recitai una poesia di Flaiano... fui scritturato e per 4 anni ho fatto quasi esclusivamente l’attore... poi ho fatto la tesi di laurea su Ronconi”.

Aldo Vitali: "Rifare i Telegatti? Sono in progetto"

“L’incarico da vicedirettore di Topolino? Ero stato alla Voce con Montanelli, poi mi sono trovato disoccupato... i giornali di destra non mi vedevano di buon occhio... i giornali di sinistra consideravano Montanelli il simbolo della borghesia... Sono arrivato a Topolino per puro caso. Sono stati 3 anni e mezzo meravigliosi dove ogni minuto ti chiedevano idee”. E sulla nascita de Il Mio Papa rivela: “Mi sono detto ‘qual è il personaggio che mette tutti d’accordo?’, e mi è venuto in mente il Papa perchè era da poco stato eletto... L’ho conosciuto, è stato un colloquio commovente”. Rivela poi il direttore di Sorrisi: “I Telegatti? Abbiamo il progetto di rifarli, non è una cosa semplice, i tempi sono cambiati... son passati 11 anni, è cambiata completamente la televisione. L’obiettivo è quello di rifarli, entro 1 anno o 2 di rifarli... sì ci stiamo lavorando”.

Aldo Vitali e la storia della figlia Bianca con Stefano Accorsi

Spazio poi ad alcune confidenze personali. “La decisione di mia figlia Bianca di intraprendere la carriera di attrice? Ha cominciato a fare la modella per grandissime griffe. Poi è stata chiamata per fare una parte in ‘1992’, che era la fiction di Stefano Accorsi. Abbiamo iniziato a capire che qualcosa stava succedendo, mia moglie soprattutto... Mi ricordo che la prima volta che ho conosciuto Stefano, eravamo ad un casello autostradale. È una persona bellissima, sono molto contento che Bianca e Stefano si siano sposati”.