Alena Seredova sulla separazione da Buffon: "Che brutto epilogo, non deciso da me"

Non è stato semplice ricreare un equilibrio dopo la separazione, con due figli, e una nuova compagna accanto a lui, ma finalmente tra Alena Seredova e Gigi Buffon è tornato il sereno. Ripensando a quel periodo, però, la modella è ancora amareggiata.

"Fu un momento difficilissimo , ma non fu colpa mia - ha spiegato a Fuorigioco, sulla Gazzetta dello Sport - Che brutto epilogo, non deciso da me. Con il tempo il nostro rapporto è diventato maturo, per i figli si supera tutto. Auguro loro di realizzare ogni sogno e di essere felici, questo è ciò che conta".

Oltre al dolore per la fine del matrimonio, ad abbattere Alena fu anche tutta la pressione mediatica di quel periodo. "In certi casi la popolarità non aiuta - ha rivelato - avevo gli occhi puntati addosso e non volevo uscire. Avrei voluto piangere da sola, senza farmi notare. Fu un momento molto duro. I miei figli sono la vera forza. Provavo a fingere per non creare loro problemi, indossavo una sorta di maschera per recitare una parte. Una parte che poi diventò quasi naturale per superare quelle difficoltà".

Ora è felice accanto ad Alessandro Nasi. Una favola moderna, a lieto fine.