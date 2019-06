Alena Seredova, l’ironia della foto diventa virale:“D’Amico, ti puoi fidare”

Standing ovation virtuale per Alena Seredova, protagonista di uno scatto diventato subito virale per l’ironia con cui ha saputo far riferimento alla sua vita privata.

“D’Amico, ti puoi fidare”, si legge nel cartello indicato dalla sorridente modella ceca nell’immagine postata su Instagram da Alfonso Signorini con la didascalia “Complimenti ad @alenaseredova per il suo senso dell’umorismo”. Il rimando, evidentemente, è alla ‘rivale’ Ilaria D’Amico, compagna dell’ex marito Gigi Buffon che per lei mise fine al loro matrimonio nel lontano 2014.

Tantissimi i commenti all’ironico scatto, tutti volti ad esaltare l’umorismo di Alena Seredova, oggi felicemente fidanzata con l’imprenditore Alessandro Nasi. “Grande donna, grande senso dell’umorismo”; “L’auto ironia è una grande dote! Sono poche le Donne che hanno questa virtù”; “La bellezza se è accompagnata da simpatia e ironia è il massimo. Come si fa a lasciare una donna così”, sono solo alcune delle riflessioni degli utenti tutti concordi ad esaltare la figura di una donna che ha sempre dimostrato un grande carattere e una forte, fortissima personalità.

Alena Seredova, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: la storia

Alena Seredova e Gianluigi Buffon si erano sposati a giugno 2011, dopo sei anni d’amore e due figli, David Lee e Louis Thomas. A luglio del 2014 l’annuncio dell’addio fra i due e dopo qualche mese, l’ufficializzazione della relazione del portiere con Ilaria D’Amico da cui ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Oggi Alena è fidanzata, ma ha più volte detto di non volersi risposare.