Alena Seredova, il ritratto della felicità con Vivienne tra le braccia |FOTO

Un sorriso che dice tutto, quello di Alena Seredova. Più di qualsiasi frase descrittiva di un’immagine, può la stessa immagine della modella che, senza bisogno di molti dettagli lessicali, racconta istantaneamente la gioia della nuova maternità stringendo a sé la sua bambina. “A volte i sogni si avverano” si leggeva a corredo dello scatto che annunciava la nascita della sua principessa Vivienne Charlotte, la prima femminuccia dopo Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni, nati entrambi dal suo primo matrimonio con Gigi Buffon. E oggi eccola, con quel piccolo grande sogno compiuto tra le braccia, a sei giorni dal parto. Solo “Io e te” scrive a corredo della foto che restituisce istantaneamente la gioia della nuova maternità e che arriva all’indomani della prima domenica in famiglia della piccola, circondata da tutto l’amore possibile sul lettone di mamma e papà Alessandro Nasi.

I figli di Alena Seredova con la maglietta della Juve per la sorellina

E i fratelli maggiori di Vivienne Charlotte? Come avranno preso l’arrivo della sorellina? "Non si rendono molto conto di quel che accadrà”, aveva raccontato Alena Seredova a poche settimane dal parto: “La sorella non è ancora una presenza, e credo che lo sarà solo quando la vedranno. Allora saprò dire come l'hanno presa". E in attesa di sapere la reazione di Louis Thomas e David Lee, basta vedere i loro sorrisi mentre mostrano in foto la mini T-shirt della Juventus che porta il nome della nuova arrivata per accorgersi che anche per loro è una bella gioia tutta da vivere e con cui diventare grandi.