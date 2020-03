Alena Seredova sfoggia il pancione ai tempi del coronavirus: "Devo essere serena"

La gioia più grande nel momento più difficile. Alena Seredova è incinta proprio nel pieno dell'emergenza coronavirus. "In un momento così umanamente triste il tuo sorriso colma i cuori di serenità", le scrive un fan a corredo di una foto condivisa su Instagram, e lei risponde con il senso di responsabilità proprio di ogni mamma: "Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita". La bambina, in arrivo tra due mesi e prima femminuccia dopo i figli avuti dal'ex marito Gigi Buffon, è frutto dell'amore della showgirl per il manager Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann.

Alena Seredova incinta: la gravidanza social su Instagram

Giorno dopo giorno, Alena pubblica racconta via social la gravidanza. A farla da padrone è il sorriso. Tanto che, lo scorso 21 marzo, la modella di origine ceca ha festeggiato con serenità anche il suo 42esimo compleanno: "Semplicemente un compleanno diverso", ha scritto su Instagram tenendo un mazzo di fiori in mano, simbolo dell'ottimismo con cui, da futura mamma, guarda al futuro. E ancora, nei giorni scorsi, ha condiviso instantanee della sua quotidianità, tra ginnastica premaman e tisane rigeneranti.

Il countdown è cominciato. Manca poco alla nascita della piccolina. "Dovrebbe nascere a giugno - ha raccontato Seredova di recente - non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio. pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.