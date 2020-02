Alena Seredova incinta, l'indiscrezione: "Sarà una femminuccia"

Qualche giorno fa l’annuncio della sua terza gravidanza, oggi le indiscrezioni sul sesso del bebè che nascerà a giugno per la gioia di mamma Alena Seredova e papà Alessandro Nasi.

A rivelare che sarà una femminuccia a riempire di gioia la vita della modella e del manager a cui è legata da cinque anni è il settimanale Chi che, nel prossimo numero in edicola, mostra la futura mamma a passeggio per le vie di Roma con un’amica. Se l'indiscrezione fosse confermata, la felicità sarebbe davvero immensa, poiché si realizzerebbe uno dei più grandi desideri di Alena: un fiocco rosa dopo i due i maschietti David Lee e Louis Thomas avuti da Gigi Buffon.

Alena Seredova incinta: la prime foto col pancione

Le prime immagini di Alena Seredova con il pancione, dopo quelle diffuse su Instagram per annunciare la gravidanza, sono pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola mercoledì 5 febbraio. La modella è ripresa a Roma a passeggio con un’amica e in un grande store di abbigliamento low cost, si aggira nel reparto di vestitini per bambine…. Magari per acquistare è ancora presto, visto che il parto è previsto a giugno, ma intanto un’occhiatina tra gli scaffali aiuta a rendere ancora più viva la gioia di questa dolcissima attesa.