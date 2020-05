Alena Seredova di nuovo mamma: è nata la sua prima figlia femmina

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”, ha scritto la modella in italiano e in lingua ceca a corredo di una tenera foto che mostra manina della bambina nella sua, corredata da un tenero anello con la scritta ‘Mom’, ‘mamma’.

Ancora sconosciuto il nome della piccola, frutto dell’amore per il compagno Alessandro Nasi e nata con qualche settimana di anticipo rispetto al previsto. Si allarga così la famiglia Seredova – Nasi, già allietata dalla presenza di due figli maschi David Lee e Louis Thomas nati dal precedente matrimonio di Alena con Gigi Buffon. Immediati e numerosi i messaggi di auguri da parte dei fan che augurano il meglio alla 42enne e alla sua bambina.

Alena Seredova di nuovo mamma: il racconto della gravidanza ai tempi del coronavirus

"Avrei preferito essere più serena", raccontava Alena Seredova della sua gravidanza affrontata nel pieno dell’emergenza sanitaria: "La data ufficiale è il 2 giugno, ma dato che il mio secondogenito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. Io a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia", aveva spiegato, e cosi è stato. La bambina è nata oggi, 19 maggio 2020, circa due settimane prima della data indicata, e la gioia di accoglierla è ben dimostrata dalla didascalia a corredo del primo tenero scatto insieme. La modella è legata al compagno Alessandro Nasi da circa sei anni e per lui è la prima figlia.