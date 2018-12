Seredova pronta al terzo figlio? Intanto dice addio alla casa presa con Buffon: “La famiglia è cambiata”

Alena Seredova dice addio alla villa in cui viveva con Gigi Buffon e trasloca con i figli David Lee e Louis Thomas in una casa più piccola ma più adatta alle attuali esigenze.

“Era il momento di cambiare: la mia famiglia è cambiata come la mia vita e io volevo dimostrare a me stessa di essere autonoma”, ha raccontato la modella 40enne in un’intervista al settimanale Chi che ha pubblicato le foto della sua nuova dimora.

A 4 anni dalla separazione dal portiere, Alena ha scelto un nido più piccolo rispetto a quello di prima che contava mille metri quadrati (con un giardino che era un parco), ma tutto suo. “Non fa bene a nessuno vivere dove prima c'era una famiglia e dove poi quella famiglia non c'è più” ha affermato Seredova, ora legata al manager della Fiat Alessandro Nasti, 44 anni.

I ricordi del matrimonio con Buffon

Per raggiungere la nuova casa in cui Alena Seredova è andata a vivere con i due figli e il cane bisogna arrampicarsi sulle colline torinesi, attraversare un fiume e passare un grande cancello di ferro. Alena ha lasciato la vecchia casa, quella in cui è entrata quando aspettava il primo figlio e dove ha scattato tutte le foto dei compleanni suoi e dei suoi figli, un sacco di ricordi.

“Per ricominciare per costruire nuovi ricordi, io credo che noi quattro (lei, i due figli e il cane) dobbiamo passare attraverso questo cambiamento” ha confidato Alena che non ha ancora voluto fare il passo di convivere con il compagno.

“Ho sentito il bisogno di farcela da sola, è pazzesco perché al fianco ho un compagno che è un uomo maturo e meraviglioso. E certi pensieri potrei non averli, ma adesso voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me. Non voglio, come dire, appoggiarmi”.

Rispetto al suo passato come “moglie di un calciatore famoso”, Seredova ha aggiunto: “Quando l’ho incontrato (Buffon, ndr) ero molto indipendente, poi con l’arrivo dei ragazzi è diventato tutto un po’… ho scelto di spostare la mia carriera. Ho deciso di mettere davanti figli e il marito”.

Poi la separazione dal marito e l’inizio di u poeriodo molto difficile durante il quale ha dovuto farsi molta forza: “Allora mi sentivo guardata da tutti […] Per non affogare nei miei pensieri cercavo in ogni modo di tirarmi su. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make – up. Sarà stato stupido ma volevo sentirmi bella e femmina. In quel periodo la mi esercitavo a sorridere. Se qualcuno mi guardava o mi faceva una foto non volevo pensasse che fossi arrabbiata”.

Alena Seredova, un terzo figlio in futuro?

Rispetto alla possibilità di allargare la famiglia con un terzo filgio, Seredova ha ammesso: “Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli.... Ogni tanto me lo chiedono... Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli... Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l'ho imparato sulla mia pelle”.