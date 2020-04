Alena Seredova a un mese dal parto: "Avrei preferito essere più serena"

Manca un mese al parto, ma Alena Seredova - come tutte le future mamme in questo periodo - ha qualche preoccupazione in più. L'emergenza coronavirus purtroppo rende complicato anche un momento così bello e le precauzioni non sono mai troppe, come ha fatto sapere in un'intervista a Crisalide Press: "Ovviamente non è una situazione idilliaca, avrei preferito essere più serena. Dopo due mesi trascorsi in casa è difficile tenere alto lo spirito, anche se io sono una positiva di carattere. Vedere i telegiornali ogni giorno con persone che soffrono, morti e difficoltà lavorative mi fa provare una sofferenza grandissima. La mia bambina che è dentro di me però mi da molta forza, mi aiuta a combattere ogni giorno perché penso che vorrà avere una mamma sorridente".

Una gravidanza diversa da tutte le altre: "Non sono mai andata in ospedale da quando è scoppiata la pandemia. Vedo privatamente il mio medico che si trova a Milano, quindi ho dovuto spostarmi da Torino per fare le visite. Vado una volta al mese, ho ridotto al minimo indispensabile".

Non è semplice, ma per i figli la forza si tira sempre fuori: "Lo faccio anche per i miei figli semi adolescenti (avuti da Gigi Buffon, ndr), chiusi in casa, abituaati a fare sport quotidianamente, è un grande sacrificio anche per loro e quindi cerco di essere allegra. Certo l'idea di dover andare in ospedale mia gita, soprattutto perché lo ritengo un luogo meno sicuro in questo momento rispetto a casa mia, dove mi sento protetta. Si un po' di ansia mi sta venendo, ma cerco di non pensarci".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bambina che sta per nascere è la prima figlia con il compagno Alessandro Nasi, al quale è legata da sei anni: "La data ufficiale è il 2 giugno, ma dato che il mio secondo genito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. Io a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia".