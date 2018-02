Un nuovo cucciolo per Alessandra Amoroso: l'adozione dal canile | FOTO

E' arrivata a Bitonto dopo aver visto uno degli annunci sui cuccioli presenti nel canile comunale. E' così che Alessadra Amoroso ha scelto il suo nuovo amico a quattro zampe, Pablo, dopo la morte del suo Buddy, salutato a gennaio scorso anche con un post pieno d'affetto su Facebook.

La cantante salentina si è così recata ieri mattina nel canile comunale di Bitonto, per rendere effettiva l'adozione e portare il cucciolo con sè. "Ho un nuovo amore - ha scritto poi su Instagram - E' un cane terrone come me. L'ho adottato al canile comunale. Qui ho conosciuto persone gentilissime e dal cuore grande e spero che chi ne ha la possibilità possa trovare un cucciolo a cui offrire una casa piena di gioia".

"E' bello ricevere atti d'amore non solo da nostri concittadini, ma anche da grandi artisti - ha commentato il sindaco Michele Abbaticchio, postando su Fb una foto con la cantante - Spero che l'esempio di Alessandra sia seguito ancora da tanti: ci sono tanti cuccioli (e non) che aspettano l'amico del cuore".

DI SEGUITO IL "BENVENUTO" A PABLO POSTATO DA ALESSANDRA AMOROSO SUI SOCIAL: