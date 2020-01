Colpo di testa per Alessandra Amoroso: ecco il nuovo look con i capelli grigi (FOTO)

Colpo di testa per Alessandra Amoroso. La cantante, 33 anni, stupisce i fan con un nuovo look: addio caschetto castano, benvenuti capelli grigi. La prima foto della 'nuova' Alessandra è stata pubblicata su Instagram dalla diretta interessata: "Perché io vivo a colori, rido e me ne frego! #megliocambiareno", si legge nella didascalia.

Alessandra Amoroso e i capelli grigi

Dopo essersi presa una pausa dagli impegni professionali - seguita allo straordinario successo dell'ultimo '10 tour' - l'artista salentina si dedica un po' a se stessa e alla sua immagine. Un momento ideale per fare un salto dal parrucchiere. Nello scatto condiviso via social, Sandrina si mostra radiosa, munita del suo sorriso migliore.

Alessandra Amoroso e capelli grigi... dopo l'addio al fidanzato?

Proprio in queste ultime ore si è parlato molto di una presunta crisi sentimentale tra Alessandra e il compagno Stefano Settepani, produttore musicale a cui è legata da anni. Nessuno dei due ha commentato i rumors. Anche se, a questo punto, i soliti maliziosi cominciano a menzionare quell'adagio secondo cui una donna taglia i capelli in vista di un grosso cambiamento sentimentale...

