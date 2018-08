FOTO | Alessandra Amoroso da bambina, la somiglianza è impressionante: il "prima" e "dopo"

Si chiama 'La Stessa' l'ultima canzone di Alessandra Amoroso. Un titolo che si sta prestando ad alcuni stratagemmi promozionali per la cantante salentina: prima di tutto, per sottolineare il concetto, l'artista ha voluto far uscire il brano nel giorno del suo compleanno, oggi poi ha deciso di coinvolgere i fan in un (geniale) gioco social. "Condividete con me le vostre vecchie foto, anche voi siete rimasti gli stessi?"

"Sono passati gli anni (dalla prima foto parecchi) ma come potete vedere io sono rimasta sempre identica! - ha scritto Alessandra a corredo di uno scatto che la ritrae da bambina - Se vi va condividete con me le vostre foto scattate anni dopo utilizzando l'hashtag #LaStessa: non vedo l'ora di sapere se anche voi siete rimasti sempre... gli stessi!"

La somiglianza è impressionante: il sorriso, le guacce e la luce negli occhi sono gli stessi che, vent'anni dopo, avrebbero fatto innamorare milioni di fan.