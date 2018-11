Alessandra Amoroso e la dedica dolcissima al nonno che commuove i fan: "Tieni duro"

Alessandra Amoroso ha commosso i suoi follower su Instagram pubblicando un dolce messaggio di auguri per il nonno. La cantante infatti non perde occasione per mostrare il proprio attaccamento verso la famiglia e le proprie origini.

“Tu sei in grado di muovere il mondo… tieni duro nonnino… so che 97 anni sono difficili, ma tieni duro… la nonna sorride da lassù! Tanti auguri grande nonno. #trovaunmodo ed io l’ho trovato nonno! Ti amo”.

Un messaggio, accompagnato da una foto del nonno festeggiato con una bella torta, che ha raccolto in pochissimo tempo più di 36mila mi piace e decine e decine di commenti da parte dei fan, commossi e partecipi dei sentimenti della loro beniamina.

Alessandra Amoroso ricorda la nonna scomparsa

Alessandra Amoroso aveva già parlato lo scorso marzo a Verissimo della morte dell’amata nonna, scomparsa qualche mese prima. “Questo 2018 è iniziato un po’ male: mia nonna, a causa di una malattia, non c’è più”.