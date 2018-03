Alessandra Amoroso: “Il mio 2018 è iniziato un po’ male, mia nonna non c'è più”

E’ una Alessandra Amoroso senza filtri quella che domani, sabato 24 marzo, si racconta nel salotto di ‘Verissimo’. Intervistata nel talk condotto da Silvia Toffanin, la cantante, da sempre riservatissima, apre il suo cuore al pubblico, svelando le fragilità nascoste dietro una donna di successo.

Alessandra Amoroso e gli esordi: "Vivevo in un frullatore, all'inizio è stato difficile"

Ospite del programma di Canale 5, Alessandra ripercorre la carriera, a cominciare dagli esordi. E fa una distinzione tra l’amore per il canto e il successo vero e proprio. “Io non voglio avere l’immagine della star. All’inizio è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia”. La fama è arrivata all’improvviso, con la vittoria ad ‘Amici’ nel 2009: “Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! Vivevo in un frullatore. Volevo tornare a fare quello che facevo prima, volevo la mia realtà, perché pensavo che questa non mi appartenesse. Volevo fare la cantante, non avere successo”.

Solo adesso, dopo 10 anni di lavoro, può finalmente affermare con certezza: “Ora sto iniziando a godermi quello che faccio”.

"Mia nonna se n'è andata a causa di una malattia"

Parlando della sua vita, fatta di tanti momenti belli, ma anche di qualche ombra, la cantante pugliese racconta inoltre: “Questo 2018 è iniziato un po’ male: mia nonna, a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello”. Proprio alcune settimane fa, infatti, l’artista salentina ha condiviso il dolore per la perdita del suo pelosetto, Buddy. Oggi però in casa c’è un altro cucciolo: Pablo, adottato nel canile comunale di Bitonto: “Sono felice di dare una casa piena d’amore ad un cucciolo in difficoltà”.