Alessandra Amoroso fa chiarezza: tutta la verità sulle nozze e i sui figli

Nell’ultima puntata di Verissimo – andata in onda sabato 27 ottobre – anche Alessandra Amoroso è stata tra gli ospiti di Silvia Toffanin. La cantante, intervistata dalla conduttrice, ha ripercorso i suoi primi 10 anni di carriera, aprendo parentesi sulla sua famiglia e sulla nipotina Andrea alla quale è legatissima. Ha parlato dei suoi cani, fondamentali per lei, e ha fatto un breve ma significativo accenno anche alla vita sentimentale.

Alessandra Amoroso, matrimonio e figli

Come sappiamo, spesso si è parlato di nozze vicine per Alessandra Amoroso, così come di presunti bebè in arrivo, ma poi è stato sempre smentito tutto. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante ci ha tenuto a fare chiarezza, sperando, forse, di mettere a tacere un po’ di fastidiosi gossip.

“In un futuro vorrei sposarmi e avere dei figli assolutamente, ma adesso devo concentrarmi su un progetto molto bello, che esprime tanta felicità, tanto amore e mi va di proseguire con questo. Poi ci sarà il tempo, sicuramente mi prenderò il tempo”.

“Ti prenderai una pausa dalla tua carriera?”, le ha chiesto, a questo punto Silvia Toffanin. E Alessandra Amoroso senza pensarci troppo ha risposto con un deciso “Sì, assolutamente!”. “Me lo dirai?”, è allora intervenuta la conduttrice di Verissimo. “Sì, per telefono però”, ha sottolineato sorridendo la cantante.

Possiamo stare certi di una cosa: quando Alessandra Amoroso deciderà si sposarsi e di avere figli, non lo farà dire ai siti di gossip, ma lo comunicherà lei stessa, magari attraverso i social.