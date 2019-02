Alessandra Amoroso, matrimonio segreto? La rivelazione della cantante

Fidanzata da anni con Stefano Settepani, da tempo si vocifera di un imminente matrimonio e qualcuno, ultimamente, ha anche ipotizzato nozze già celebrate in gran segreto. Alessandra Amoroso rompe il silenzio ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, assicurando che i fiori d'arancio possono ancora attendere: "Non è vero che mi sono sposata, come ogni tanto mi capita di leggere sui social. Non è nemmeno questo l'anno in cui mi sposerò. Non è vero che sono incinta".

Se il matrimonio può aspettare, il desiderio di un bebè è molto forte. "Sì, sogno di diventare mamma" ha rivelato, e se nel 2019 non ci saranno le nozze chissà che non arrivi un figlio.

Ospite dell'ultimo Festival di Sanremo, la cantante salentina - uscita dal talent Amici - risponde alle critiche: "A ripensarci mi vengono i brididi. C'era molta tensione, molta emozione, molta ansia. Il momento in cui ho duettato con Baglioni ho pensato di essere sola con lui come mi aveva suggerito di fare alle prove. Durante le prove ho pianto, Baglioni non sapeva più come fare, mi sono lasciata andare. Lui mi ha detto che sul palco saremmo stati solo io e lui e alla fine così è andata. Quando si stava creando attorno al Festival un polverone sul nulla le sue parole mi hanno dato tanto conforto. Io sono una che si butta sempre a terra, che si considera sempre meno degli altri. Con dieci anni di carriera, poi uscita da un talent, non ti dico, per alcuni sembra quasi che abbia fatto qualcosa di male. Baglioni mi ha tranquillizzato, mi ha fatto pensare che comunque sarei andata a fare la cosa più bella del mondo, andare a Sanremo a cantare l'amore. Io vivo per la musica e per l'amore. Allora ho pensato, ma sti cavoli. Io vado. Non l'ho chiesto io, non l'ho preteso. Mi è stata data questa possibilità, l'ho presa". E ha fatto bene.

Sempre coi piedi per terra e molto legata alle sue origini, Alessandra Amoroso porta sempre con sé gli insegnamenti ricevuti fin da bambina: "Oggi manca il tempo di affezionarsi alle cose. Tutto passa, è tutto di passaggio. Tutto troppo veloce. Io sono nata in campagna e al mare, mia nonna aveva una casa di venti mq, nel mobile c'erano i due letti in cui dormivamo io e lei. Andavamo al mare a piedi, facevamo tre chilometri. Mangiavamo le cose dell'orto che portava mio nonno. C'era tanta sostanza. Una passione diversa nel vivere le cose. Oggi invece è tutta apparenza, estetica, se non hai una certa cosa sei out, è tutta una corsa a chi fa vedere di più, c'è solo il Dio denaro".