Disavventura al mare per Alessandra Amoroso punta da una medusa (FOTO)

"Da 'baciata dal sole' a 'baciata da una medusa' è davvero un attimo! #amoriaprimavista". Poi la foto della gamba, segnata da una enorme puntura. Alessandra Amoroso racconta su Instagram la sua disavventura al mare: la cantante salentina è stata punta da una medusa mentre faceva il bagno al mare. Ma si sa, "Sandrina", come la chiamano i fan, non ama piangersi addosso ed affronta anche l'incidente con ironia. "Per fortuna alcuni ragazzi avevano dell'ammoniaca", prosegue, spiegando di essersi curata così. Tanti, quasi duemila, i messaggi di fan e colleghi: "Voleva l'autografo", scherza qualcuno.

L'estate di Alessandra Amoroso, tra successi e famiglia

A parte questo piccolo guaio, però, l'estate di Alessandra prosegue a gonfie vele. L'ex allieva di 'Amici' è in testa alla classifiche musicali con la sua hit 'Mambo salentino', interpretata insieme alla band pugliese 'Boomdabash' ed ha appena terminato di girare l'Italia con un tour che ha collezionato grande affluenza di pubblico di pubblico. Ma le vacanze sono al fianco della sua famiglia, nella sua città d'origine Lecce, con i genitori, la sorella e, soprattutto, l'adorabile nipotina Andrea, a cui è molto legata.

E non solo. Anche il versante sentimentale va a gonfie vele: l'amore con Stefano Settepani, produttore di 'Amici di Maria De Filippi', è sempre più solido. Tanto che, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero pronti ad andare a nozze. Chissà che Alessandra non stia definendo i dettagli proprio sotto all'ombrellone...