Alessandra Amoroso al piano con la nipotina: il video conquista la rete

Un duetto d'eccezione per Alessandra Amoroso, che stamattina ha pubblicato su Instagram un video in cui interpreta i suoi brani più famosi insieme alla adorata nipotina Andrea. "Niente di più semplice, niente in più da chiedere", scrive la cantante salentina a corredo del video, aggiungendo gli hashtag "#amoreveroesiuncero #zianza".

Zia e nipote, munite di una pianola giocattolo, passano in rassegna le canzoni più amate di Sandrina (così la chiamano i suoi fan, ndr). Da 'Mambo Salentino', la hit che ha segnato quest'ultima estate, fino ai grandi classici come 'Dalla tua parte' e 'Vivere a colori' che hanno reso l'ex allieva di 'Amici' una delle artiste più amate della scena musicale italiana.

Che Alessandra fosse molto legata alla piccola Andrea non è mai stato un mistero. Da sempre infatti pubblica via social dediche per la bimba, avuta dalla sorella Francesca: scene di vita quotidiana insieme a Lecce, o emozionanti scatti di mani che si intrecciano. E la commozione vissuta nell'ultimo video ne è la conferma: l'amore puro per Alessandra (non ancora mamma ma legata al produttore musicale Stefano Settepani) è proprio la sua Andrea.