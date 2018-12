Alessandra Amoroso, il commovente post: “Non ho più paura di stare senza te. Ti ho dentro”

Alessandra Amoroso condivide tutto sui social con la sua ‘big family’ di affezionati fan.

Gioie personali e successi professionali, ma anche ricordi nostalgici legati a importanti figure di riferimento della sua vita sono racchiusi negli scatti social al cui margine la cantante salentina affida i propri pensieri. Gli stessi che oggi sono andati a nonna Maria, scomparsa esattamente un anno fa.

La dedica di Alessandra Amoroso alla nonna scomparsa un anno fa

“Nonnina mia oggi è passato un anno da quando sei andata via ma sai che ti dico cara la mia nonna Maria? Io non ho più paura di stare senza di te perché ti ho dentro e in qualsiasi scelta possa prendere o qualsiasi cosa io possa fare”, ha scritto Alessandra Amoroso in calce a una foto in bianco e nero che la vede sorridente con la donna: “Ti ho amata, ti amo e ti amerò sempre… #trovaunmodo dice la canzone e io ho trovato un modo per tenerti sempre nel mio cuore! #inmeiltuoricordo #tiamo!”.

Quanto nonna Maria sia stata fondamentale per la sua vita Alessandra Amoroso lo ha espresso già in altre occasioni: l’ultima volta in tv, durante l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In quando, visibilmente commossa, ha confidato: “Tutto quello che so lo devo a lei”.