Alessandra Amoroso: "Mia nonna mi è venuta in sogno e mi ha detto che vuole che io sia felice"

In attesa di festeggiare i dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso è tornata a Verissimo per raccontarsi a Silvia Toffanin. La cantante ha parlato della sua intenzione di prendersi un po' di tempo per stare vicino alla famiglia, senza per questo rinunciare al canto, come alcuni avevano temuto.

Alessandra Amoroso ha raccontato i preparativi per il Natale in famiglia, una festa molto sentita anche se avvolta da un velo di maliconia, a causa della scomparsa nel 2017 dell'adorata nonna Maria.

Alessandra Amoroso e il ricordo della nonna a Verissimo

"Sarà un Natale un po' malinconico", ha confessato Amoroso a Toffanin, ricordando la nonna. "Lei però mi ha lasciato un compito: quello di riunire sempre tutti e così farò", ha spiegato la cantante, parlando dei grandi insegnamenti che la nonna le ha lasciato ("Mi ha insegnato a guardare la vita con altri occhi, con i suoi. Mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto e mi ha lasciato tanto") e poi ha raccontato a Silvia Toffanin di averla sognata.