Alessandra Celentano racconta i problemi di salute: "Non potrò più ballare"

Abituati a vederla severa e intransigente durante le puntate di “Amici”, suona insolito sentire Alessandra Celentano parlare con il cuore in mano. La prof del reality di Canale 5 ha confidato al settimanale ‘Di Più’ le difficoltà che vive quotidianamente a causa di un problema di salute, la cosiddetta “sindrome dell’alluce rigido”.

Alessandra ne ha parlato al settimanale 'Di Più'. “La sindrome dell’alluce rigido – ha spiegato - colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provoca, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci. È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave”

“Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore – ha proseguito - tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare. A settembre mi sono operata per non avere problemi con le registrazioni di Amici”.

Negli anni, la situazione è migliorata e i forti dolori si sono placati, ma i limiti esistono ancora. “Li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata: un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare. Non è stato facile affrontare tutto sia dal punto di vista fisico che psicologico. Quelli di Amici e Maria De Filippi mi hanno aiutato nei momenti più duri”