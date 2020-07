Alessandra Mastronardi, gli auguri a Lino Guanciale scatenano i fan: “Somigli alla sposa!”

Un tripudio di auguri da parte di amici, conoscenti, fan affezionati all’interprete dei ruoli di fiction e film ha raggiunto la foto che su Instagram ha mostrato la felicità di Lino Gianciale e Antonella Liuzzi, diventati marito e moglie sabato 18 luglio con una cerimonia tenuta al riparo dai media fino all’ultimo momento.

Da Monica Leofreddi a Gabriella Pessioni, da Elena Sofia Ricci a Francesca Chillemi, tantissimi sono stati i colleghi dell’attore 41enne accorsi sui social per esprimere i migliori auguri alla coppia, unita da un legame lungo due anni che mai ha dato modo al gossip di far parlare.

Tra i volti noti del mondo dello spettacolo, anche Alessandra Mastronardi che con lui è stata protagonista della fortunata serie tv Rai ‘L’Allieva’. “Semplicemente meravigliosi”, ha scritto la 34enne napoletana a corredo dello scatto dei raggianti sposini, commento che ha suscitato l’osservazione di chi ha avanzato una certa somiglianza fisica con la signora Guanciale, di quanti hanno ammesso di sperare in un legame tra i due anche nella vita vera, di chi, più realisticamente, ha apprezzato il bel legame di amicizia tra i due colleghi lontani dal set.

Chi è Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale

Decisamente lontana dal mondo dello spettacolo di cui fa parte il marito Lino Guanciale, Antonella Liuzzi è una docente universitaria che insegna nei master della Bocconi a Milano, città dove la coppia si è conosciuta. Laureata in Economia per l'Arte, la Cultura e la Comunicazione presso l'Università Bocconi, Liuzzi ha conseguito la Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Bocconi e un Master in HR Specialist presso l'Università Roma Tre. Oltre alle attività presso la Bocconi, è socia e presidente del consiglio di amministrazione di "GreenBlu", società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture alberghiere.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno pubblicato la prima foto insieme nel luglio 2019 e in quell’occasione la coppia ricevette minacce e pressioni da parte di haters. "Io e Antonella stiamo subendo da qualche mese la pressione prossima allo stalking di alcuni account falsi che tentano di screditarci entrambi, questo ovviamente non è accettabile e non lo accetterebbe nessuno. Io, ovviamente, ho le spalle abbastanza larghe per potermi difendere, il mio pensiero va a chi invece queste possibilità non le ha. Mai come oggi riesco a mettermi nei panni di tutti coloro che subiscono il bullismo, la persecuzione sui social da parte di persone. Quelli che si possono difendere di meno sono costretti a vedere sacrificata la propria libertà", raccontò allora l’attore.