Alessandra Mastronardi posta la foto della madre, fioccano i commenti: “Siete identiche”

Alessandra Mastronardi posta una foto della madre Rosaria e i commenti dei fan e delle colleghe arrivano in massa per constatare l’impressionante somiglianza tra le due. Impossibile, in effetti, non notare quanto il detto ‘tale madre, tale figlia’ sia più che mai pertinente alle due donne che hanno lo stesso sguardo, gli stessi lineamenti, identico sorriso. “La mia mamma”, scrive a corredo l’attrice che in questo periodo i telespettatori stanno ritrovando protagonista delle repliche della serie tv ‘L’Allieva’: “Ci sarebbero tante parole.. ma le dirò a lei, solo a lei, quando ci rivedremo!”.

Il rapporto tra Alessandra Mastronardi e la madre Rosaria De Luca, insegnante di origini napoletane ma residente a Roma da diversi anni, è molto stretto e in questo periodo di lontananza dovuta alle restrizioni anti-coronavirus la nostalgia non può che acuire l’amore che le lega.

