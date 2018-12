Alessandra Pierelli si racconta in tv: “Ho rischiato di morire. Mi ha salvato mia madre”

I fan di ‘Uomini e Donne’ probabilmente la ricorderanno come la prima storica corteggiatrice dell’edizione che diede popolarità al programma e a Costantino Vitagliano che la scelse tra le tante.

Da allora di tempo ne è passato e oggi Alessandra Pierelli è una moglie e una madre felice: ha sposato il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri e ha avuto due figli, Daniel e Liam, e vive una vita lontana dai riflettori che ieri si sono accesi eccezionalmente nel corso dell’intervista di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’.

Ospite del programma di Rai Uno, la ex corteggiatrice ha ricordato lo shock dovuto alla popolarità inaspettata dopo il programma di Maria De Filippi (“All’improvviso tutti mi fermavano per una foto e un autografo, e c’era persino gente che arrivava a casa mia con i pullman”, ha raccontato) e quanto siano stati importanti i suoi genitori grazie ai quali è riuscita a rimanere con i piedi per terra durante quel momento di grande popolarità.

Alessandra Pierelli racconta l’operazione subita

Alessandra Pierelli ha anche raccontato del momento in cui in cui ha rischiato di morire dopo l’intervento di liposcultura del 2006 finito male che l’ha portata in coma e le ha stravolto la vita.

“È stato l’errore più grande della mia vita”, ha affermato la 39enne: “Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e poi sono arrivata al Gemelli che non smetterò mai di ringraziare”.

Fortunatamente oggi Alessandra sta bene ed è felice a Montecarlo con la sua famiglia composta dai figli di 7 e 5 anni e da Fabrizio Baldassari, sposato il 14 febbraio 2011, di cui è innamoratissima: “Lui mi ha corteggiata per un anno, è stato bravo. Prima di lui non ho mai conosciuto il vero amore”.