Alessandro Di Battista papà bis, così lo ha detto al figlio (VIDEO)

Alessandro Di Battista di nuovo papà. L'attivista del Movimento Cinque Stelle annuncia su Instagram l'arrivo del secondo figlio con la compagna Sahra Lahouasnia dopo la nascita di Andrea, arrivato il 24 settembre del 2017.

La lieta notizia arriva con un video. Nella clip vediamo Di Battista accanto al primogenito e, sopra di loro, un palloncino appeso ad alcuni festoni. "Se facciamo boom che succede? Dento c'è una sorellina o un fratellino, tu che vuoi?", chiede Dibba. E il piccolino guarda il palloncino con aria sognante. Poco dopo, il palloncino scoppiato lascia cadere a terra coriandoli azzurri: è un altro maschietto.

A stretto giro anche Sahra condivide la notizia con i suoi follower. "Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo. Ops we did it again!", scrive a corredo di una foto in cui sfoggia il pancione. "Anche una sera di qualche mese fa...siamo rimasti a casa! Ops we did it again...", commenta Di Battista.