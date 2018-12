Leo Gassmann fuori da 'X Factor', papà Alessandro gli scrive: "Fiero di te, figlio mio"

C'era un telespettatore speciale a guardare Leo Gassmann contendersi la semifinale di 'X Factor' ieri sera. Era papà Alessandro, che ha voluto complimentarsi con il figlio dopo la sua esibizione e lanciargli un messaggio di incoraggiamento per l'eliminazione arrivata nel pieno della puntata.

Alessandro, che fino ad oggi ha sempre preferito restare un passo indietro rispetto al figlio e non influenzare in alcun modo la sua esperienza televisiva, gli ha dedicato un tweet via social, in cui ha confessato tutta la sua stima per il ragazzo: "Bravo figlio mio, sono fiero di te, ti voglio bene", ha scritto, ricevendo in risposta i complimenti di molti utenti: "Devi esserlo - risponde un follower - Grande artista. Persona per bene. Controtendenza all’attualità".

L'eliminazione di Leo Gassmann da 'X Factor'

Dopo un percorso costellato di successi, Leo è stato eliminato dal pubblico, chiamato in causa dai giudici in tilt, ad un passo dalla vittoria: gli spettatori hanno preferito mandare in finale Luna.