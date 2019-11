Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci: “Siamo stati casti per 3 anni dopo un viaggio a Medjugorje”

Alessandro Greco e Beatrice Bocci hanno deciso di rimanere casti per tre anni, nonostante stessero insieme da 16 anni e fossero già genitori del figlio Lorenzo. La scelta di eliminare il sesso dalla loro vita coniugale è stata spiegata dai due durante la puntata del programma di Rai1 ‘Storie Italiane’ dove hanno raccontato il percorso di conversione affrontato in seguito a un pellegrinaggio a Medjugorje.

“La scelta che ho fatto io arriva dopo avere conosciuto Alessandro ma, soprattutto, dopo avere conosciuto Gesù. È maturata nel contesto di una conversione profonda” ha raccontato Beatrice: “L’incontro con Gesù ci ha spinto a mettere al centro i sacramenti, la confessione e la comunione. Da quel momento è cominciato il nostro percorso nella castità”.

“Quel periodo è durato tre anni ed è combaciato con l’annullamento del suo precedente matrimonio, cosa che ci ha permesso di celebrare le nozze che avevamo nel cuore arrivate dopo 16 anni dal nostro incontro”, ha aggiunto il conduttore motivando la condivisione della scelta della moglie: “Non è una scelta facile e non la si può portare a compimento nella pace e nell’amore se non attraverso la forza di Dio. Se sei in coppia può diventare pericoloso, è una frustrazione”.

Alessandro Greco e Beatrice Bocci hanno rinunciato al sesso per tre anni

Alessandro Greco ha poi spiegato che per intraprendere e portare avanti la rinuncia al sesso sia necessario un aiuto divino, sentito in seguito a un viaggio a Medjugorje: “Lì sono accadute determinate cose che ci hanno portato a rinnovare il nostro sì nella nostra camera d’albergo. È stato come un’anticipazione del nostro matrimonio. Avevo capito dove stavamo arrivando e le ho detto: ‘Se tu sei pronta, io sono pronto e ti dico sì’. Stavamo arrivando alla scelta di mettere Gesù al centro della nostra vita, nei sacramenti e nella messa”.

Una scelta difficile ma importante quella della coppia che però ha portato a stringere ancora più fortemente il loro legame: “Nella castità si conosce un’intimità profondissima che ti dà la piena conoscenza dell’altro”, il commento di Beatrice Bocci.