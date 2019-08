Alessandro Greco: “Mia moglie gelosa delle Miss? Il mio cuore è suo”

Il 6 settembre Alessandro Greco sarà beato tra le donne. In senso televisivo, s’intende, visto che l’occasione di essere circondato da bellissime ragazze riguarda la conduzione della finale di Miss Italia, giunta alla sua 80esima edizione e come tale celebrata alla grande in prima serata su Rai Uno.

Entusiasmo, energia e sorrisi sono gli ingredienti che animeranno la serata, raccontati dal conduttore tarantino che in un’intervista al settimanale Oggi ha parlato della sua avventura professionale, ma anche della sua vita privata, serenamente ancorata alla certezza dell’amore verso la moglie Beatrice Bocci, showgirl e modella conosciuta proprio alle prefinali del concorso di Miss Italia nel 1994.

Alessandro Greco e l’amore per la moglie Beatrice Bocci: “Il mio cuore è suo”

Alessandro Greco, una miss, anzi “la miss delle miss” come l’ha definita lui, l’ha sposata nel 1997. Lei è Beatrice Bocci, bellissima modella che nel 1994 partecipò proprio all’edizione di Miss Italia che la vide classificarsi al secondo posto dopo Alessandra Meloni.

Se è gelosa di lui per via delle tante ragazze che circonderanno il marito? “Assolutamente no, sa benissimo che la mia persona, il mio cuore, sono per lei, la miss delle miss”, ha confidato il conduttore, innamoratissimo della moglie conosciuta 22 anni fa e madre del figlio Lorenzo che, a proposito della conduzione di Miss Italia, gli ha dato qualche dritta... “Mi ha detto: ‘Bravo babbo, spacca tutto, però alle miss ci penso io’” – ha raccontato Greco – “Ha quasi 21 anni e ha acceso i radar”.