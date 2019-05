Alessia Macari, perché il papà non l'ha accompagnata all'altare

Il giorno del suo matrimonio Alessia Macari era emozionatissima, come ogni sposa, ma accanto a lei non c'era il papà. Ad accompagnare la Ciociara di Avanti un altro all'altare è stata la mamma, per una scelta ben precisa: "Volevo mia madre - ha spiegato al settimanale Chi - Lei mi ha cresciuto, lei è la mia vita. L'ho sempre detto da quando ero piccola".

Quei passi, dunque, non li ha fatti insieme al padre, come da tradizione. Con lui un rapporto inesistente fino a poco tempo fa: "Oggi lo perdono. Ma non ho mai dimenticato i suoi lunghi anni di assenza. Con mia madre si è separato quando avevo sette anni. Tra noi ci sono lunghi anni di silenzi. Grazie al Grande Fratello Vip i rapporti sono tornati sereni, ma sottobraccio ci doveva essere solo mia madre".

Alessia Macari, nessuna lite con Oliver Kragl la prima notte di nozze

Subito dopo il matrimonio sono circolate voci su un violento litigio tra la showgirl e il neo-marito. "Fake news che mi hanno fatto stare male - ha commentato Alessia Macari - Ci siamo divertiti come pazzi, come due ragazzi normali. Abbiamo bevuto un pochino, ma nessuno si è mai lasciato o ha distrutto stanze. Hanno detto che ci siamo picchiati, che abbiamo distrutto la stanza, tutto falso. Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando".